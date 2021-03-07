Відома модель Еллен Сантана, яка кілька років тому взяла титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в образі богині
Зірка цього разу здалася в "золотому" вбранні, не соромлячись показати розкішні "булочки" в таких маленьких трусиках. Еллен розвернулася спиною, демонструючи свої пружні місця, а образ доповнила стильними окулярами. Сантана позувала вночі на парковці серед автомобілів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вона воїн, вона богиня, вона справжня жінка!",- написала Еллен під фотографією.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Дійсно богиня", "чудово", " Мій Ісус !!!", "Чудово", "Вау, супер красиво"," її краса має такий насичений і особливий блиск", "яка шоу жінка", "кращі Бразильські булочки", "сенсаційна грецька богиня", " дуже жарко!", "Дуже жарко!", "Ух ти дуже добре","Ух ти, жінка, що показує красу і чуттєвість, прекрасна, чудова, дуже сексуальна, дуже мила і дуже красива, володарка прекрасних і чудових булочок".
Ми писали, що відома модель Еллен Сантана показала себе і розповіла про характер.
На фото Еллен позує в светрі і без штанів.
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