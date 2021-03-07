Известная модель Эллен Сантана, которая несколько лет назад взяла титул за самые красивые ягодицы, показала себя в образе богини

Звезда в этот раз показалась в "золотом" наряде, не стесняясь показать роскошные "булочки" в таких маленьких трусиках. Эллен развернулась спиной, демонстрируя свои упругие места, а образ дополнила стильными очками. Сантана позировала ночью на парковке среди автомобилей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

"Она воин, она богиня, она настоящая женщина!", - написала Эллен под фотографией.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комплименты:

"Действительно богиня", "Чудесно", "Мой Иисус !!!", "Чудесно", "Вау, супер красиво", "Ее красота имеет такой насыщенный и особенный блеск", "Какая шоу женщина", "Лучшие бразильские булочки", "Сенсационная греческая богиня", "Очень жарко!", "Очень жарко!", "Ух ты очень хорошо", "Ух ты, женщина, показывающая красоту и чувственность, прекрасная, великолепная, очень сексуальная, очень милая и очень красивая, обладательница прекрасных и великолепных булочек".

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На фото Эллен позирует в свитере и без штанов.

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