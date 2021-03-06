Всесвітньо відома американська модель Емілі Ратаковскі показала пружні "кокосики" здивувавши поклоників

Як повідомляє Politeka.net у моделі існує безліч фан-акаунтів, де розміщують всілякі фото щоб милуватися своєю улюбленою моделлю в будь-який час. Цього разу на фан-сторінці з'явилося фото моделі в короткій стрижці і в'язаному ТОПі, мз якого, як налиті визирають пружні достоїнства моделі.

Емілі славиться своїм сміливим характером і дуже відвертими фотосесіями. Вона не соромиться фотографуватися оголеною, демонструючи своє ідеальне тіло, балуючи армію своїх шанувальників. На фото дівчина в блідо-рожевому ТОПі, який вигідно підкреслює домтіженія дівчини. Коротка пацанська стрижка додає вогника образу. У фан-пабліках регулярно поповнюють колекцію фото з архівів моделі, на яких дівчина в дуже спокусливому образі.

Поки Емілі носить дитину, і вагітна, на своїй офіційній сторінці можна побачити безліч її фото, як змінювалася фігура знаменитості.

Не так давно Емілі розмістила кілька відвертих фото в положенні, абсолютно не соромлячись своєї наготи і об'ємного животика. Вона влаштувала зйомку прямо у ванній кімнаті, не приховуючи наготу. Лише бюст Емілі прикрила руками, щоб хоч якось приховати зайве. Таким чином модель хотіла акцентувати увагу на своїй фігурі, адже зовсім скоро вона повинна народити малюка, стать якого ретельно приховує.

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