Известная модель и начинащая актриса Эмили Ратаковски похвасталась идеальной внешностью

Артистка должна скоро родить от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда, пишет Politeka.net. Как до своего интересного положения, так и после - звезда постоянно демонстрирует формы.

А поклонники регулярно вспоминают самые жаркие образы знаменитости.

Так, в одной из фан-групп появилось фото красотки в белоснежном топике на тонких бретельках. Благодаря "неприличной" длине наряда оголился упругий животик модели.

На шеи звезды сверкали золотые украшения.

Джинсы на высокой посадке отлично подчеркнули тонкую талию и обтянули упругие ягодицы.

Звезда распустила длинные волосы, а ветер развеивал их. Красивый макияж лишь подчеркнул красивые глаза и пухлые губы знаменитости.

Маленькая сумочка на шее стала отличным завершением образа.

Всего за несколько минут пост собрал немного комментариев и лайков, ведь группа только набирает популярность.

"Ох, какая девушка!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски родилась в Лондоне 7 июня 1991 года.

Уже в 14 лет будущая знаменитость подписала контракт с агентством Ford Models, после чего ее модельная карьера пошла на взлет.

Позже красотка снялась в клипе Robin Thicke абсолютно голой, после чего о ней заговорил весь мир.

Кроме того, что звезда снимается для журналов, она также активно строит актерскую карьеру.

Красотка снялась в нескольких фильмах и сериалах, не собираясь останавливаться.

Напомним, обворожительная Ратаковски без белья показала свою главную роскошь в "золоте"

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