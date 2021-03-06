Всемирно известная американская модель Эмили Ратаковски показала упругие "кокосики" изумив поклоников

Как сообщает Politeka.net у модели существует множество фан-аккаунтов, где размещают всевозможные фото дабы любоваться своей любимой моделью в любое время. В этот раз на фан-странице появилось фото модели в короткой стрижке и вязанном топе, мз которого, как налитые выглядывают упругие достоинства модели.

Эмили славится своим смелым характером и очень откровенными фотосессиями. Она не стесняется фотографироваться обнаженной, демонстрируя свое идеальное тело, балуя армию своих поклонников. На фото девушка в бледно-розовом топе, который выгодно подчеркивает домтижения девушки. Короткая пацанская стрижка добавляет огонька образу. В фан-пабликах регулярно пополняют коллекцию фото с архивов модели, на которіх девушка в очень соблазнительном образе.

Пока Эмили носит ребенка, и беременна, на своей официальной странице можно увидеть множество ее фото, как изменялась фигура знаменитости.

Не так давно Эмили разместила несколько откровенных фото в положении, абсолютно не стесняясь своей наготы и объемного животика. Она устроила съемку прямо в ванной комнате, не скрывая наготу. Лишь бюст Эмили прикрыла руками, чтобы хоть как-то скрыть лишнее. Таким образом модель хотела акцентировать внимание на своей фигуре, ведь совсем скоро она должна родить малыша, пол которого тщательно скрывает.

Напомним, что Ратаковски пленила своей упругостью в слишком смелом топике: "Ох, какая девушка!"

Как сообщала Politeka, беременная Эмили Ратаковски вскружила голову дерзкими фото без одежды, оценили не все: "Бедный муж!"

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