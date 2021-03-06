Гаряча модель і світська левиця Кайлі Дженнер похвалилася соковитими принадами у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, блогерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер є однією з найбагатших моделей світу. У своєму Instagram представниця сімейства Кардашьян-Дженнер зібрала багатомільйонну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими фото і відео зі свого насиченого життя. Так, нещодавно безсоромна зірка виклала у своєму мікроблозі пікантне відео, на якому її можна побачити у всій красі.

Як видно, Кайлі зображена на залитій сонцем веранді свого особняка. Перед камерою вона з'явилася в зухвалому образі - на ній строката спідничка, яка обтягує пружні стегна, і чорний Шкіряний ліфчик, з якого ледь не вивалюється апетитне декольте. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її очах стильні сонцезахисні окуляри. Дженнер витончено позує перед об'єктивом, демонструючи свої соковиті форми на весь світ.

Світська левиця не підписала своє коротке відео, залишила лише емодзі, зате фанати кинулися активно обговорювати її новий образ. Користувачі просто в захваті від спокусливого вигляду Кайлі, її завалюють компліментами і захопленими коментарями, а ця енергія просто зводить всіх з розуму.

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