Горячая модель и светская львица Кайли Дженнер похвасталась сочными прелестями в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Кайли Дженнер является одной из самых богатых моделей мира. В своем Instagram представительница семейства Кардашьян-Дженнер собрала многомиллионную аудиторию, которую теперь часто радует яркими фото и видео из своей насыщенной жизни. Так, недавно бесстыжая звезда выложила в своем микроблоге пикантное видео, на котором ее можно увидеть во всей красе.

Как видно, Кайли запечатлена на залитой солнцем веранде своего особняка. Перед камерой она появилась в вызывающем образе – на ней пестрая юбочка, которая обтягивает упругие бедра, и черный кожаный лифчик, из которого едва не вываливается аппетитное декольте. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее глазах стильные солнцезащитные очки. Дженнер изящно позирует перед объективом, демонстрируя свои сочные формы на весь мир.

Светская львица не подписала свое короткое видео, оставила лишь эмодзи, зато фанаты кинулись активно обсуждать ее новый образ. Пользователи просто в восторге от соблазнительного вида Кайли, ее заваливают комплиментами и восторженными комментариями, а эта энергия просто сводит всех с ума.

Напомним, Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".

Как сообщала Politeka, Знойная Кортни Кардашьян показала сочную фигурку в спальне: "Тело мечты".

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