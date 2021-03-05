Известная модель Кайли Дженнер показала идеальные изгибы в салатовом купальнике с юбкой

Обретя бешеную популярность с очень раннего возраста, Кайли решила поддерживать свой образ всяческими способами и не думает останавливаться на достигнутых целях. Девушка получила в целом довольно много внимания благодаря семейному реалити-шоу «Светская Жизнь Семейства Кардашьян».

Также сейчас Кайли занимается продвижением своей косметики, поэтому даже на пляжных фото звезда без макияжа не появляется, как и в этот раз. Позируя в салатовом бикини, модель подчеркнула идеальные изгибы, нанеся на загорелую кожу специальное масло.

Короткая юбка в тон купальнику со стяжками также привлекла внимание к себе. И это не удивительно, ведь Дженнер всегда делает акцент на фигуре.

«Если вы не сохраняете кожу здоровой и увлажненной, независимо от того, сколько видов макияжа и техников их выполнения вы используете, ваше лицо будет полным провалом!», - однажды заявила звезда.

До этого девушки из семейства Кардашьян выпустили капсульную коллекцию накануне праздника всех влюбленных, поэтому лично ее прорекламировали на своих разных по типу фигурах.

«Это особенное; Золотая рыбка? Исполни желание; Хотел бы я быть тем леденцом; счастливый леденец; девушка чертовски хороша; ты просто вау !!!! как что😍; весеннее обострение; так жарко люблю тебя!; Будь моей женой; она самая красивая 😮🔥😍; мечта любой девушки; а комплект на миллион».

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