Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян показала сміливий образ з латексним боді і шовковою салатовою спідницею

Популярна фотомодель, зірка реаліті-шоу, актриса і успішна бізнесвумен вміє привернути увагу шанувальників до себе в Instagram за допомогою однієї лише одягу. Вся справа в тому, що Кім не тільки любить підбирати ексцентричні і пікантні вбрання, але також і створює їх сама, відкривши свій магазин.

Кім Кардашьян прославилася своїми "голими" сукнями, латексними брюками і топами. На прикладі артистки, як і в цей раз, можна помітити, що навіть латексна тканина здатна виглядати привабливо на фігурі, якщо правильно підібрати образ.

Невисока модель ще в юності зуміла зробити гідністю велику різницю в обсязі талії і стегон і продовжує це робити впевнено і легко. На фото з Instagram добре видно, як Кім підкреслює цю особливість своєї фігури. Сукні "друга шкіра" вже стали візитною карткою Кардашьян, як і чорні боді.

"Відмінна робота для вас обох, тебе і твоїх маляток; будь гранично чесною, це кайф🤔; чорт візьми; Вау, я ніколи не був так вражений; красивий. ❤ ; вона як свіжий і смачний коктейль; одне на думці, це схиляння❤️; мені здається, тут не вистачає пристрасті".

Ми також писали, що знаменитість іноді балує шанувальників жаркими знімками, які розлітаються по мережі. Цього разу зірка вразила формами на пляжі.

Кім позувала білосніжній футболці, яку підняла для ефектного кадру. Зірка посвітила пружним животиком і стрункою талією.

Біла тканина обтягнула і підкреслила великі груди знаменитості. Кардашьян нагнулася, виставивши пружні сідниці назад. Красуня була в стрінгах, тому погляду постала п'ята точка у всій красі.

Зірка зробила довгий хвіст, утримавши його в руці. Модель відкрила рот, намагаючись випити води з фонтанчика.

Нагадавши, томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.