Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на концерті вразила всіх своєю фірмовою ходою від " стегна"

Під час виступів Лопес виглядає чудово, викликаючи бурю з коментарів в мережі. Вся справа в тому, що співачка в 51 рік має струнке і підкачане тіло з ідеальною шкірою. І продовжує танцювати на сцені не гірше своєї підтанцьовки, в яку входять дівчата досить молодого віку.

Головна концертна "фішка" зірки в її танцювальних елементах, які вона використовує, паралельно виконуючи свою пісню і вражаючи розтяжкою заодно. Лопес також не скромничає, вибираючи для концертів відкриті і максимально зручні костюми з блискітками і вирізами на сідницях і декольте.

Ролик з Лопес, що йде після пісні, отримав безліч коментарів із захопленням:

«У цей момент я б плакав ... Не йди😩 😩 😂; ця дівчинка може розбити серце💚 💚; я тебе відчуваю, я теж плакав по цій частині😂 🥺❤️; цей наряд😩 🔥 🔥; мене теж злить цей наряд, капець🤩 😫 🔥; вам потрібно двоє, мати гарне плаття, і ви будете виглядати красивіше; ти що, зовсім рздетая? Не виглядаєш професійно!».

Одного разу під час концерту під назвою It's my party артистка активно рухалася зі своїм шоу-балетом і, мабуть, її сценічний костюм білого кольору не витримав різких рухів, тріснувши прямо під грудьми.

Тоді пікантний випадок не зупинив Лопес-вона продовжила співати, заряджаючи публіку потужною енергетикою. Тому тепер всі її костюми максимально зручні і відкриті. Як видно на фото, один з нарядів Лопес більше схожий на нижню білизну або боді – відкритий костюм за на зав'язках насилу прикривав Лопес і її фігуру. Також Лопес одягла колготки у велику сіточку і підв'язки з червоної тканини з блискітками.

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