Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес на концерте сразила всех своей фирменной походкой от "бедра"

Во время выступлений Лопес выглядит превосходно, вызывая бурю из комментариев в сети. Все дело в том, что певица в 51 год имеет стройное и подкачанное тело с идеальной кожей. И продолжает танцевать на сцене не хуже своей подтанцовки, в которую входят девушки довольно молодого возраста.

Главная концертная «фишка» звезды в ее танцевальных элементах, которые она использует, параллельно исполняя свою песню и поражая растяжкой заодно. Лопес также не скромничает, выбирая для концертов открытые и максимально удобные костюмы с блестками и вырезами на ягодицах и декольте.

Ролик с Лопес, уходящей после песни, получил множество комментариев с восхищением:

«В этот момент я бы плакал ... Не уходи 😩😩😂; эта малышка может разбить сердце💚💚; Я тебя чувствую, я тоже плакал по этой части😂🥺❤️; Этот наряд😩🔥🔥; меня тоже злит этот наряд, капец🤩😫🔥; Вам нужно двое, иметь красивое платье, и вы будете выглядеть красивее; Ты что, совсем рздетая? Не выглядишь профессионально!».

Однажды во время концерта под названием It's my party артистка активно двигалась со своим шоу-балетом и, видимо, ее сценический костюм белого цвета не выдержал резких движений, треснув прямо под грудью.

Тогда пикантный случай не остановил Лопес – она продолжила петь, заряжая публику мощной энергетикой. Поэтому теперь все ее костюмы максимально удобные и открытые. Как видно на фото, один из нарядов Лопес больше похож на нижнее белье или боди – открытый костюм за на завязках с трудом прикрывал Лопес и ее фигуру. Также Лопес надела колготки в крупную сеточку и подвязки из красной ткани с блестками.

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