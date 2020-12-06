Відома російська актриса Христина Асмус здивувала екстравагантним образом в компанії скандального актора і ненависника українців Івана Охлобистіна

Зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Нещодавно Асмус знялася в новому шоу "Золото Геленджика", де її колегами по знімальному майданчику стали шоумен Тимур Родрігес і актор Іван Охлобистін, відомий своїми неадекватними висловлюваннями на адресу українців. Актриса анонсувала новий випуск програми.

"Скучили за нашою бандою?! А ми знову готові роздавати золото і заряджати вас позитивом на весь тиждень!! Уууух, сьогодні буде особливо гаряче!",- написала вона.

На фото всі троє позують у вигадливих нарядах. Так, Асмус одягнена в довгу кремову спідницю і яскраво-рожевий топ з гігантськими золотими наплічниками у вигляді безлічі великих голок. Образ актриси доповнює яскравий макіяж.

Шанувальники Асмус тут же відреагували на фото.

"Крісті ви просто шикарні", "вогонь хлопці", "Дно", "образи шикарні«," Христина як завжди сліпуча! Тільки заради неї дивлюся цей шлак", "що за спагетті на плечах?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Асмус опублікувала серію знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як проходили зйомки фільму "Булки" з її участю.

На одних кадрах героїня Асмус постала у весільній сукні родом з 90-х і з зареваним виглядом. Дівчина шмагала вино прям з пляшки, зображуючи якусь трагедію, що сталася у неї в житті.

Нагадаємо, заревана Христина Асмус у весільній сукні зірвалася, напившись прям з горла.

Як повідомляла Politeka, прогулянки п'яної і матюкливої Христини Асмус в трусах по вулиці отримали продовження.

Також Politeka писала, що нудьгуючу на лавці Асмус підкололи через колишнього чоловіка Харламова.