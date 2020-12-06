Известная российская актриса Кристина Асмус удивила экстравагантным образом в компании скандального актера и ненавистника украинцев Ивана Охлобыстина

Звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Недавно Асмус снялась в новом шоу «Золото Геленджика», где ее коллегами по съемочной площадке стали шоумен Тимур Родригес и актер Иван Охлобыстин, известный своими неадекватными высказываниями в адрес украинцев. Актриса анонсировала новый выпуск программы.

«Соскучились по нашей банде?! А мы снова готовы раздавать золото и заряжать вас позитивом на всю неделю!! Уууух, сегодня будет особенно горячо!», - написала она.

На фото все трое позируют в вычурных нарядах. Так, Асмус одета в длинную кремовую юбку и ярко-розовый топ с гигантскими золотыми наплечниками в виде множества крупных иголок. Образ актрисы дополняет яркий макияж.

Поклонники Асмус тут же отреагировали на фото.

«Кристи вы просто шикарны», «Огонь ребята», «Дно», «Образы шикарные», «Кристина как всегда ослепительна! Только ради нее смотрю этот шлак», «Что за спагетти на плечах?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Асмус опубликовала серию снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как проходили съемки фильма "Булки" с ее участием.

На одних кадрах героиня Асмус предстала в свадебном платье родом из 90-х и с зареванным видом. Девушка хлестала вино прям из бутылки, изображая некую трагедию, произошедшую у нее в жизни.

Напомним, зареванная Кристина Асмус в свадебном платье сорвалась, напившись прям из горла.

Как сообщала Politeka, прогулки пьяной и матерящейся Кристины Асмус в трусах по улице получили продолжение.

Также Politeka писала, что скучающую на лавке Асмус подкололи из-за бывшего мужа Харламова.