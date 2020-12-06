Популярний футбольний Twitter-аккаунт Footballogue повідомив про критичний стан португальського форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду

Як передає Obozrevatel, видання повідомило, що гравець серйозно постраждав в результаті ДТП і знаходиться "між життям і смертю в лікарні Турина".

Публікація проіснувала 10 хвилин, після чого була видалена. Пізніше Footballogue розмістив новий твіт, в якому повідомив про хакерську атаку і вибачився за недостовірні новини.

"Минулої ночі ми стали жертвою злому. Приносимо вибачення за фальшиві новини, розміщені з нашого аккаунта. Ми робимо все можливе, щоб покарати винних", – йдеться в повідомленні.

Фанатів Роналду не влаштувало таке пояснення. Вони закликають інших користувачів Twitter бойкотувати Footballogue

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду став лауреатом премії Golden Foot-2020.

Нагорода вручається гравцям, які зробили значний внесок у розвиток футболу, за підсумками голосування серед уболівальників.

На приз також претендували Ліонель Мессі («Барселона»), Роберт Левандовскі («Баварія»), Серхіо Рамос ("Реал"), Артуро Відаль («Інтер»), Жерар Піке («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль» ), Неймар («ПСЖ»), Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті") і Джорджо К'єлліні («Ювентус»).

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