Популярный футбольный Twitter-аккаунт Footballogue сообщил о критическом состоянии португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду
Как передает Obozrevatel, издание сообщило, что игрок серьезно пострадал в результате ДТП и находится "между жизнью и смертью в больнице Турина".
Публикация просуществовала 10 минут, после чего была удалена. Позднее Footballogue разместил новый твит, в котором сообщил об атаке хакеров и принес извинения за фейковые новости.
"Мнувшей ночью мы стали жертвой взлома. Приносим извинения за фальшивые новости, размещенные с нашего аккаунта. Мы делаем все возможное, дабы наказать виновных", – идет речь в сообщении.
Фанатов Роналду не устроило такое объяснение. Они призывают других пользователей Твиттера устроить бойкот Footballogue.
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Напомним, ранее португалец был признан самым полезным игроком Серии А.
В минувшем месяце Роналду провел три поединка в чемпионате Италии и забил пять забитых голов.
Португалец поднялся на второе место в списке бомбардиров итальянского чемпионата, уступая два гола нападающему Милана Златану Ибрагимовичу - 10 мячей.
Напомним, экс-футболист сборной СССР Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.
Пиком карьеры форварда стал 1960 год, когда вместе с советской командой Понедельник победил на первом в истории чемпионате Европы. Форвард в дополнительное время забил решающий гол в финальной игре против сборной Югославии (2:1).
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