Экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев заявил, что Крым сейчас является частью России

Как передает Politeka, таким образом украинец прокомментировал свой переход в россиский клуб "Кубань" в 2016 году.

В эфире Youtube-канала "Вацко-Live" журналист Виктор Вацко спросил, раздумывал ли Селезнев перед поездкой в ​​РФ все "за" и "против" того, что в настоящее время идет война между странами.

"Я не думал, что до этого дойдет. Крым сейчас российский. У меня сейчас там мама живет. Она не может просто уехать. Мне что, от матери отказаться? Или, допустим, не заехать ее не забрать? На тот момент я, возможно, не до конца все взвесил. Я не предпологал, что такие последствия могут быть", – рассказал Евгений.

Селезнев также посетовал на то, что "кто-то может торговать, отдыхать в России, но в футбол играть почему-то нельзя".

"У нас половина олигархов, депутатов, их жены имеют бизнес в России. Одним можно, а другим, которые просто любят свое дело, нельзя", – отметил форвард "Колоса".

Напомним, ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сделал неожиданное заявление об УПЦ МП.

По его мнению, российская ФСБ использует церковь в своих политических намерениях, поэтому УПЦ МП не говорила, что на Донбассе происходит агрессия.

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк настаивает на том, что диалог России и Украины должен начаться после освобождения Крыма и возвращения Украине контроля над границей.

Кроме того, украинский продюсер заявил, что не желает знать Россию до тех пор, пока оккупирован Крым и идет война на Донбассе.

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Напомним, французский певец объяснил, что такое патриотизм по-украински: "Это не любить Бандеру, а..."

Также ранее Михалков оскандалился заявлением о Крыме: "Заслужил считаться Россией".