Екс-футболіст збірної СРСР Віктор Понедєльнік помер у віці 83 років

Про це Politeka стало відомо з повідомлення його дочки Анастасії у Фейсбуці.

Піком кар'єри форварда став 1960 рік, коли разом з радянською командою понеділок переміг на першому в історії чемпіонаті Європи. Нападник у додатковий час забив вирішальний гол у фінальному матчі проти збірної Югославії (2:1).

Чотири роки по тому завоював срібні медалі Євро-1964, а в 1962 році він брав участь на чемпіонаті світу.

За збірну совісного Союзу Понедєльнік зіграв 29 матчів. На його рахунку 20 голів. На клубному рівні футболіст виступав за ростовські "Ростсельмаш" (зараз "Ростов") і СКА.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть легендарного футболіста Дієго Марадони 25 листопада. Йому було 60 років.

Напередодні його госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Тоді футболіст переніс операцію на мозку через субдуральної гематоми. Два тижні до цього виписали з лікарні.

Раніше в Дніпрі пішов з життя легкоатлет Андрій Батраченко.

Про це повідомили в Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області в Facebook.

"Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області висловлює щирі співчуття рідним і близьким Батраченко Андрія Вікторовича, в зв'язку з його раптової і трагічною смертю", - йдеться в повідомленні.

Причина смерті 37-річного спортсмена невідома. Андрій в 2010 році входив до збірної Дніпропетровської області, яка була однією з найсильніших в країні. У нього залишилася дружина і дитина.

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