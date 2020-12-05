Супермодель з Бразилії Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила фігурою в облягаючій сукні

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Файли з подяки", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Олієйра позує в облягаючому платті з розрізами, демонструючи бездоганні форми у всій красі. Шанувальники буквально "зійшли з розуму" від побаченого.

"Ох, пантерка позаземна», «це плаття – просто відпад», «обожнюю твоє плаття», «вау, це космос», "до чого ж ти красива, Малятко", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що бразильська супермодель Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, блиснула вигинами в білосніжному топіку.

27-річна красуня хвалиться своїми ідеальними формами, від яких не можна відвести погляду.

Зірка обтягнула пишні груди тонким білим топіком. Бюст апетитно випирав і притягувала погляд.

Зверху модель одягла блакитну шубку, яку, природно, розкрила, щоб всі зуміли помилуватися її формами.

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