Супермодель з Бразилії Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила фігурою в облягаючій сукні
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Файли з подяки", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Олієйра позує в облягаючому платті з розрізами, демонструючи бездоганні форми у всій красі. Шанувальники буквально "зійшли з розуму" від побаченого.
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"Ох, пантерка позаземна», «це плаття – просто відпад», «обожнюю твоє плаття», «вау, це космос», "до чого ж ти красива, Малятко", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що бразильська супермодель Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, блиснула вигинами в білосніжному топіку.
27-річна красуня хвалиться своїми ідеальними формами, від яких не можна відвести погляду.
Зірка обтягнула пишні груди тонким білим топіком. Бюст апетитно випирав і притягувала погляд.
Зверху модель одягла блакитну шубку, яку, природно, розкрила, щоб всі зуміли помилуватися її формами.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра одягла топ без білизни і покрасувалася перед дзеркалом:»Ох, як вигнулася...".
А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра попустувала з подругою на пляжі: спекотні кадри в купальнику.
Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра покрасувалася гордістю в одному пальто:»Ось це спокуса...".