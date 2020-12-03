Популярна співачка українського походження Анна Седокова зізналася, що після заміжжя задумалася над поняттям " щастя»

Як пише Politeka, фотографію із зірковим чоловіком Янісом Тіммою вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Кажуть щастя любить тишу. Хіба тільки її? У психології є практика, коли ти опрацьовуєш прислів'я та приказки почуті десь. Це називається установки. Не твої. Чиї то. І ось ти з ними живеш і думаєш, що так треба. Не треба. Кожне життя індивідуальна і незрозуміла іншим. Ми можемо припускати, що відбуватися в чужих сім'ях, але тільки дурні говорять про те, що знають. Щоб знати, ви повинні прожити абсолютно таку ж життя, з точно такими обставинами. І правда ви не знаєте. І я не знаю як у вас», - йдеться в повідомленні.

Водночас Седокова розповіла, що на такий «зрілий» світогляд вплинув Тімма.

"Мій чоловік колись мені сказав" навіть 5 хвилин важливі» і я не хочу витрачати навіть 5 хвилин цього життя роблячи вигляд, що не люблю. Не хочу обніматися з іншими мужиками в кліпах, тому що так от треба. Я хочу обіймати свого чоловіка. Бути з ним. Ділитися радістю і надією з тими, кому вона так потрібна», - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що пост знаменитість супроводжувала фотографією, де вона разом з ним позує в ліфті. При цьому з плеча Седокової впала сорочка, проте через це фото вийшло тільки більш ефектним.

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