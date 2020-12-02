Украинская певица Анна Седокова взбудоражила видом в черном

Звезда просто поражает красотой, кажется, с возрастом она становится только горячее, пишет Politeka.net. 37-летняя артистка предстала в черном наряде с перьями.

Данный снимок певица опубликовала в своем Инстаграм. На фото Анна предстала крупным планом. Глаза знаменитости были подчеркнуты темными тенями.

Завершили образ сетчатые перчатки и длинные сверкающие серьги.

Артистка приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

"Все прекрасное в жизни приходит к тому, кто верит. И действует. Спасибо Вам за сотни сообщений с поздравлениями и еще больше со словами «хотим уже привязаться к тебе скорее»

Все ок, у нас есть план. И 9 декабря состоится наша большая зимняя премьера самой теплой песни.

Но мы же можем немного поторопить время и выложить припев в мой Тик-Ток немного раньше? Как считаете 😉?", - написала артистка.

За 35 минут пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Какой образ! Очень красиво!😍а серьги - 🔥", "Красивая нереально 😍😍😍", "Какая вы огненная🔥🔥🔥", "Неузнаваема 🔥", "Какая красивая 😍 Роскошная Аня😍", "О, подарок на мой день рождения🎉🎉🎉🎉", "Лапуля🔥", "Буду ждать!", "Всё же черная одежда самая красивая‼️💯💯", "Красотка. Давайте в тик ток, поторопим немного... ❤️Ждём!!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Седокова позировала в одном пальто и колготках, демонстрируя безупречные ноги во всей красе.

«Нет, Аню любили. Особенные. Открытые и добрые. Бесконечно влюблённые и сумасшедшие", - написала она.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

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