Популярная певица украинского происхождения Анна Седокова призналась, что после замужества задумалась над понятием «счастья»

Как пишет Politeka, фотографию со звездным мужем Янисом Тиммой она опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Говорят счастье любит тишину. Разве только ее? В психологии есть практика, когда ты прорабатываешь пословицы и поговорки услышанные где то. Это называется установки. Не твои. Чьи то. И вот ты с ними живёшь и думаешь, что так надо. Не надо. Каждая жизнь индивидуальна и непонятна другим. Мы можем предполагать, что происходить в чужих семьях, но только глупцы говорят о том, что знают. Чтоб знать, вы должны прожить абсолютно такую же жизнь, с точно такими обстоятельствами. И правда вы не Знаете. И я не знаю как у вас», - говорится в сообщении.

В то же время Седокова рассказала, что на столь «зрелое» мировоззрение оказал влияние Тимма.

«Мой муж когда то мне сказал «даже 5 минут важны» И я не хочу тратить даже 5 минут этой жизни делая вид, что не люблю. Не хочу обниматься с другими мужиками в клипах, потому что так вот надо. Я хочу обнимать своего мужчину. Быть с ним. Делиться радостью и надеждой с теми, кому она так нужна», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что пост знаменитость сопровождала фотографией, где она вместе с ним позирует в лифте. При этом с плеча Седоковой упала рубашка, однако из-за этого фото получилось только более эффектным.

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