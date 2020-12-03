"ПриватБанк" вперто не помічає нової проблеми, про яку волають українці

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну уврозділі з відгуками опублікована нова скарга, що стосується роботи терміналів "ПриватБанку".

За словами обуреного клієнта, в результаті збою апарат "переплутав" купюру в 500 гривень зі 100. У підсумку чоловік позбувся кількох сотень гривень, але про повернення грошей мови не йде.

"Вносив гроші на карту в терміналі. Грошові кошти були злічені терміналом некоректно. З чотирьох банкнот по 500 грн, одну 500 грн. апарат прийняв як 100 грн. Разом на рахунок було зараховано 1600 грн. замість належних 2000 грн. Після звернення на гарячу лінію було створено заявку, відповідь на яку була наступною: "Na zhal za zaiavkoiu na povernennia 400.00 UAH my ne vyiavyly fakt zboiu i zmusheni vidmovyty v povernenni koshtiv. pb.ua/2377" ("На жаль, за заявкою на повернення 400.00 UAH ми не виявили факт збою і змушені відмовити в поверненні коштів" - ред.)", - йдеться у скарзі.

Клієнт додав, що вже не вперше стикається з подібним збоєм.

"Що примітно, схожа ситуація вже траплялася з іншим терміналом цього банку кілька років тому. Тоді 200 грн була зарахована як 10 грн. Повернення коштів зрозуміло не було. Як проводилося виявлення факту збою залишається загадкою. Цілком собі допускаю, що інкасатор поклав різницю собі в кишеню і сказав, що все працює справно. І нічого не доведеш. Планую закрити всі рахунки в цьому банку і надалі обходити його логотипи стороною, те ж пораджу і знайомим", - підсумував українець.

Раніше ми розповідали, як термінал "з'їв" велику суму грошей. За словами клієнта, який втратив 35 000 гривень, банк виділив на вирішення питання 7 днів, проте після закінчення терміну гроші українцю так і не повернули.

"Термінал прийняв, перерахував суму в 35 000 грн і видав помилку і віддав карту. На чеку було написано помилка, сума залишилася в терміналі. З моменту подачі заявки пройшло 7 днів, ніякого рішення, оператори, як роботи, відповідають від слова "нічого" чекайте інкасацію, а вже пройшло 7 днів. Сума величезна...", - йдеться у скарзі.

Нагадаємо, ПриватБанк відмовляє в поверненні грошей на рахунок, подробиці скандалу: "Нам дуже шкода, але..."

Як повідомляла Politeka, перевірки в "ПриватБанку" обертаються блокуванням рахунків, клієнти повідомили про проблеми