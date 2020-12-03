Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе перед тим, як йти спати

На фото Юлія була в штанях від піжами з малюнками пельменів. Красуня була без білизни і верхньої частини одягу, позуючи топлес. Модель розгорнулася спиною і показала рельєфну спину і пружну п'яту точку, яка виглядала з наряду. Мішура залишила волосся розпущеним, а руки підняла вгору, показуючи всю себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброї ночі", - підписала фото мішура.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "Йоу", "Круто", "Чудо, неймовірна гармата".

Повідомлялося, що популярна українська фітнес-модель Юлія мішура вразила шанувальників бездоганними формами в одному бікіні.

"Мріяти можна навіть про те, про що не можна думати», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії мішура позує, позбувшись білизни. При цьому "солодкі" місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою рук.

Ми писали, що фітнес-модель Юлія мішура розпалила розкутою фотосесією за участю чоловіка.

Так, Юлія продемонструвала відточену роками і важкими тренуваннями фігуру в білому топіку і трусиках з мереживними вставками. Красуня щільно "запакувала" свої принади-силует розбурхує уяву.

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