Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя перед тем, как уходить спать

На фото Юлия была в штанах от пижамы с рисунками пельменей. Красотка была без белья и верхней части одежды, позируя топлес. Модель развернулась спиной и показала рельефную спину и упругую пятую точку, которая выглядывала из наряда. Мишура оставила волосы распущенными, а руки подняла вверх, показывая всю себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброй ночи", - подписала фото Мишура.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Йоу", "Круто", "Загляденье, невероятная пушка".

Сообщалось, что популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила поклонников безупречными формами в одном бикини.

«Мечтать можно даже о том, о чём нельзя думать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Мишура позирует, избавившись от белья. При этом «сладкие» места знаменитость решила прикрыть при помощи рук.

Мы писали, что фитнес-модель Юлия Мишура разгорячила раскрепощенной фотосессией с участием супруга.

Так, Юлия продемонстрировала отточенную годами и тяжелыми тренировками фигуру в белом топике и трусиках с кружевными вставками. Красотка плотно "запаковала" свои прелести - силуэт будоражит воображение.

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