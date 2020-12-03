Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя перед тем, как уходить спать
На фото Юлия была в штанах от пижамы с рисунками пельменей. Красотка была без белья и верхней части одежды, позируя топлес. Модель развернулась спиной и показала рельефную спину и упругую пятую точку, которая выглядывала из наряда. Мишура оставила волосы распущенными, а руки подняла вверх, показывая всю себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброй ночи", - подписала фото Мишура.
Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила поклонников безупречными формами в одном бикини.
«Мечтать можно даже о том, о чём нельзя думать», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Мишура позирует, избавившись от белья. При этом «сладкие» места знаменитость решила прикрыть при помощи рук.
Мы писали, что фитнес-модель Юлия Мишура разгорячила раскрепощенной фотосессией с участием супруга.
Так, Юлия продемонстрировала отточенную годами и тяжелыми тренировками фигуру в белом топике и трусиках с кружевными вставками. Красотка плотно "запаковала" свои прелести - силуэт будоражит воображение.
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