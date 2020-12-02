Експерти з ВООЗ виступили з більш актуальними рекомендаціями щодо використання захисних масок у зв'язку з пандемією китайського вірусу

На тлі ситуації з поширенням захворювання в світі масочний режим пропонують посилити. Відповідні рекомендації з'явилися на офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зокрема, експерти закликають людей носити маски не тільки в транспорті, але і в наступних місцях:

У приміщенні (не тільки в магазинах, але і на роботі, в школах) без належної системи провітрювання;

На відкритому повітрі в місцях скупчення людей без дотримання дистанції в 1 метр.

Також обов'язково носити маски і дотримуватися соціально дистанції рекомендується людям з груп ризику.

Крім цього, в рекомендаціях забороняється використовувати маски під час інтенсивних фізичних навантажень. Крім того, експерти не радять використовувати маски з клапанами, а також лицьові щитки, які не особливо ефективні.

Не можна носити маски також дітям до 5 років. Також батькам дітей з ослабленим імунітетом або проблемами зі здоров'ям, які можуть перешкодити носінню маски, фахівці рекомендують приділити особливу увагу пошукам адекватних методів захисту.

Відзначимо, що на тлі таких рекомендацій ВООЗ цілком ймовірно нове посилення правил карантину в Україні.

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