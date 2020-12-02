Найближчими днями в Україну прийде рекордне потепління, після чого почнеться справжня зима

Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їх прогнозом, 3 грудня по всій країні буде спостерігатися хмарність і вологість. Температура вдень становитиме від 0 до + 4 градусів.

Різке потепління прийде в країну 4 грудня і протримається до 6. Ці дні будуть сухими. У західних областях варто очікувати +5... + 11 градусів вдень і від +2 до -6 вночі. На півдні очікується від +5 до +7 вдень і + 1... + 6 вночі. На решті території країни температура вдень коливатиметься від -4 до +4 градусів, а вночі від 0 до -6.

Похолодання почнеться вже з 7 грудня. У західні регіони прийде цикло з дощем і снігом, який дійде до Вінницької та Одеської областей. Стовпчики термометрів вдень опустяться нижче нуля, а в східних областях вночі температура впаде до -11 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в грудні українців чекають численні опади, в тому числі і сильний сніг, а також морози до -15 градусів.

Найсильніше погода заморозить українців в середині грудня. При цьому, найнижчі температури і снігопади очікуються в східних областях. На решті території країни буде трохи тепліше. У західних та південних областях можливі дощі та мокрий сніг.

Нагадаємо, сувора зима атакує Україну, яким областям не пощастить з погодою: "морози до -11, сніг і...".

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