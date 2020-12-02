Українська співачка Анна Седокова розбурхала видом в чорному
Зірка просто вражає красою, здається, з віком вона стає тільки гарячішою, пише Politeka.net. 37-річна артистка постала в чорному вбранні з пір'ям.
Даний знімок співачка опублікувала у своєму Instagram. На фото Анна постала крупним планом. Очі знаменитості були підкреслені темними тінями.
Завершили образ сітчасті рукавички й довгі блискучі сережки.
Артистка відкрила губи і подивилася в камеру.
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"Все прекрасне в житті приходить до того, хто вірить. І діє. Спасибі вам за сотні повідомлень з поздоровленнями і ще більше зі словами "хочемо вже прив'язатися до тебе швидше»
Все ок, у нас є план. І 9 грудня відбудеться наша велика зимова прем'єра найтеплішої пісні.
Але ми ж можемо трохи поквапити час і викласти Приспів в мій Тік-Ток трохи раніше? Як вважаєте 😉?",- написала артистка.
За 35 хвилин пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Який образ! Дуже красиво!😍а сережки - 🔥", "Красива нереально 😍😍😍", "Яка ви вогняна🔥🔥🔥", "Невпізнанна 🔥", "Яка гарна 😍 Розкішна Аня😍", "Про, подарунок на мій день народження🎉🎉🎉🎉", "Лапуля🔥", "Буду чекати!", "Все ж чорний одяг найкрасивіший♪️💯💯", "Красуня. Давайте в тик ток, поквапимо трохи... ❤ ️ Чекаємо!!!!",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анна Седокова позувала в одному пальто і колготках, демонструючи бездоганні ноги у всій красі.
"Ні, Аню любили. Особливі. Відкриті і добрі. Нескінченно закохані і божевільні", - написала вона.
Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках
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