37-летняя Анна Седокова сверкнула фигурой в купальнике и поразмышляла на тему женского возраста

Яркая представительница российского шоу-бизнеса собрала многочисленную аудиторию в соцсетях, которая активно следит за ее жизнью и за ее откровенными фото и видеопостами, пишет Politeka

Анна - многодетная мама, у нее трое детей, которые рождены от разных мужчин и со всеми она разошлась. Сейчас артистка состоит в очередном браке с 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который, между прочим, на целых 10 лет младше певицы. Несмотря на это, пара счастлива.

Седокова неустанно демонстрирует свое красивое и ухоженное тело, которому позавидуют даже 20-летние.

В этот раз она решила показать пикантное фото в стильном купальнике с цветочным принтом. Красотка позирует с букетом нераспустившихся цветов. А в подписи знаменитость решила поразмышлять о возрасте.

«Каков срок годности у женщины ?



А что в 30 все уже ? Что по 40 годам ? А в 60 на улицу не выходить ?

«Старуха»

«Бабе почти 40 лет , а она все песни о малолетской любви поёт!»

Это краткий пересказ некоторых комментов под моим постом со свадьбы . Свадьбы!», - написала она.

Артистка пожаловалась, что у нее в подписчиках есть много завистниц, которые хотят, чтобы ее брак распался.

«Я в который раз задумалась , почему эти женщины , так яростно хотят, чтоб моя жизнь , как женщины закончилась? У вас есть ответ на этот вопрос ?», - спросила она.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

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