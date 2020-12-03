Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе і розповіла про свої уподобання

На фото Хільде позує в топі, коротких шортиках, кросівках і бейсболці, з якої стирчить шикарний хвостик. Красуня не соромилася показати ідеальні ніжки, які практично нічим не були прикриті. Дівчина розвернулася спиною до камери і можна навіть помітити чудові стегна моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернуся до цього з моїм улюбленим аксесуаром", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Звідки ця сорочка!?!?!", "Люблю твоє гарне волосся", " звідки твій топ? Любіть своє волосся і таку природну красу", "я буквально одержимий нею, її засмагою, тілом і всім її нарядами", "дуже мило, мило", "Ти така чертовски мила", "я хочу весь цей наряд", "красива картинка, дуже подобається".

Нагадаємо, Норвезька модель Хільде Осланд вразила красою в нижній білизні.

Знаменитість розмістила в сторіс кадр на червоному тлі з красивим чорно-білим візерунком.

Модель одягла червону мереживну білизну на тонких бретельках. Величезний бюст прикував погляд так, що не можна було ним насолодитися.

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