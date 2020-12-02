Долар зробить боляче гривні, НБУ оновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 2 грудня буде жорстко знищувати гривню, розраховуючи на» захист " Національного банку

Стодоларова купюра подорожчає на 6,21 пункт. До середини минулого дня "вічнозелений" американець вже відібрав у національної валюти 6,03 пункту, але цього йому здалося мало.

Євро також розтрощиться на гривню. Фахівці розповідають, що варто очікувати «стрибка» в 7,01 пункт.

Курс валют в Україні 2 грудня буде таким:

100 доларів-2855,83 грн;

100 євро - 3421,57 грн.

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Так як в Україні зріс прожитковий мінімум, отже, варто очікувати підвищення соціальних виплат.

У тому числі, в країні зріс розмір допомоги для безробітних.

Зокрема, з 1 грудня підвищився розмір максимальної допомоги по безробіттю (понад 9 тисяч гривень), мінімальні виплати залишилися на тому ж рівні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 грн, відповідно максимальний розмір допомоги по безробіттю - 9080 грн на місяць (на 292 грн більше). Попереднє підвищення було, нагадаємо, в липні цього року, і тоді максимальну виплату безробітним підняли до 8788 гривень.

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Нацбанк дозволив банкам приймати цифрові паспорти для верифікації клієнтів.

Зокрема, з 1 грудня цього року українські банки при проведенні касових операцій та верифікації клієнта або його представника зможуть приймати цифрові паспорти або закордонні паспорти через додаток «Дія».

Крім цього, клієнтам буде простіше передавати банкам підозрілі банкноти і монети, а також купюри іноземної валюти. Тепер для цього у відповідній довідці замість своїх паспортних даних достатньо буде вказати контактну інформацію (номер телефону або електронну адресу).

Наїзд авто на натовп у німецькому Трірі: загинули 5 людей, у тому числі немовля

П'ятеро людей загинули, в тому числі 9-місячне немовля, після того як машина в'їхала в натовп людей в німецькому місті Трір.

Серед загиблих, зокрема, були три жінки і один чоловік.

Крім цього, постраждали близько 15 осіб. Деякі з них знаходяться в критичному стані.

Також з'явилися подробиці про затриманого чоловіка, який перебував за кермом авто. Ним виявився 51-річний місцевий житель. Його затримали через кілька хвилин після інциденту.

У прокуратурі повідомили, що водій був п'яний. З огляду на це, влада не вважає, що наїзд міг бути спланованим ісламістами. Хоча зовсім відкидати цю версію не будуть.

Очікується, що фахівці нададуть оцінку психічного стану затриманого, щоб зрозуміти, чи можна його притягнути до відповідальності.

Крім того, повідомляється, що підозрюваний останні кілька ночей провів у машині, і, начебто, не мав постійного місця проживання. Автомобіль, на якому він в'їхав у натовп, був зареєстрований на чуже ім'я.

Нагадавши, у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео.

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