Доллар сделает больно гривне, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 2 декабря будет жестко уничтожать гривну, рассчитывая на «защиту» Национального банка

Стодолларовая купюра подорожает на 6,21 пункт. К средине прошлого дня «вечнозеленый» американец уже отобрал у национальной валюты 6,03 пункта, но этого ему показалось мало.

Евро также сокрушится на гривну. Специалисты рассказывают, что стоит ожидать «прыжка» в 7,01 пункт.

Курс валют в Украине 2 декабря будет таким:

100 долларов – 2855,83 грн;

100 евро – 3421,57 грн.

Пособия выросли с 1 декабря, но не все получат больше денег, раскрыты нюансы: "Более 9 тысяч гривен..."

Так как в Украине вырос прожиточный минимум, следовательно, стоит ожидать повышения социальных выплат.

В том числе, в стране вырос размер пособия для безработных.

В частности, с 1 декабря повысился размер максимальной помощи по безработице (более 9 тысяч гривен), минимальные выплаты остались на том же уровне.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн, соответственно максимальный размер пособия по безработице - 9080 грн в месяц (на 292 грн больше). Предыдущее повышение было, напомним, в июле этого года, и тогда максимальную выплату безработным подняли до 8788 гривен.

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Нацбанк позволил банкам принимать цифровые паспорта для верификации клиентов.

В частности, с 1 декабря этого года украинские банки при проведении кассовых операций и верификации клиента или его представителя смогут принимать цифровые паспорта или загранпаспорта через приложение «Дія».

Помимо этого, клиентам будет проще передавать банкам подозрительные банкноты и монеты, а также купюры иностранной валюты. Теперь для этого в соответствующей справке вместо своих паспортных данных достаточно будет указать контактную информацию (номер телефона или электронный адрес).

Наезд авто на толпу в немецком Трире: погибли 5 человек, в том числе младенец

Пять человек погибли, в том числе 9-месячный младенец, после того как машина въехала в толпу людей в немецком городе Трир.

Среди погибших, в частности, были три женщины и один мужчина.

Кроме этого, пострадали около 15 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Также появились подробности о задержанном мужчине, который находился за рулем авто. Им оказался 51-летний местный житель. Его задержали через несколько минут после инцидента.

В прокуратуре сообщили, что водитель был пьян. Учитывая это, власти не считают, что наезд мог быть спланированным исламистами. Хотя совсем отбрасывать эту версию не будут.

Ожидается, что специалисты предоставят оценку психического состояния задержанного, чтобы понять, можно ли его привлечь к ответственности.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый последние несколько ночей провел в машине, и, вроде бы, не имел постоянного места жительства. Автомобиль, на котором он въехал в толпу, была зарегистрирован на чужое имя.

Напомним, в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео.

Как сообщала Politeka, водитель переехал женщин на обочине дороги под Одессой: кадры трагического ДТП.

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