Українців чекає сніговий грудень, який здивує незвично низькими температурами
Оновлений прогноз на перший місяць зими представили синоптики з Gismeteo. Вони попередили, що в цьому місяці українців чекають численні опади, в тому числі і сильний сніг, а також морози до -15 градусів.
Найсильніше погода заморозить українців в середині грудня. При цьому, найнижчі температури і снігопади очікуються в східних областях. На решті території країни буде трохи тепліше. У західних та південних областях можливі дощі та мокрий сніг.
За прогнозами синоптиків, грудень у Києві буде відносно теплим: середня температура триматиметься в районі 0 градусів. Вночі можливі морози до -6 ... -8 градусів. Сильних опадів у столиці не очікується.
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У Львові грудень розпочнеться з морозів, проте вже 4-5 числа прийде потепління до плюсової температури, яка протримається до середини місяця. Після цього синоптики прогнозують невеликі морози і помірні опади.
Харків в середині місяця чекають сильні морози до -15 градусів вночі і снігопади. При цьому, початок і кінець місяця будуть теплими.
В Одесі Грудень буде з плюсовими температурами. В середині місяця вони опустяться до 0 і невеликого мінуса вночі. Сильних опадів чекати не варто.
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