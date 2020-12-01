Українців чекає сніговий грудень, який здивує незвично низькими температурами

Оновлений прогноз на перший місяць зими представили синоптики з Gismeteo. Вони попередили, що в цьому місяці українців чекають численні опади, в тому числі і сильний сніг, а також морози до -15 градусів.

Найсильніше погода заморозить українців в середині грудня. При цьому, найнижчі температури і снігопади очікуються в східних областях. На решті території країни буде трохи тепліше. У західних та південних областях можливі дощі та мокрий сніг.

За прогнозами синоптиків, грудень у Києві буде відносно теплим: середня температура триматиметься в районі 0 градусів. Вночі можливі морози до -6 ... -8 градусів. Сильних опадів у столиці не очікується.

У Львові грудень розпочнеться з морозів, проте вже 4-5 числа прийде потепління до плюсової температури, яка протримається до середини місяця. Після цього синоптики прогнозують невеликі морози і помірні опади.

Харків в середині місяця чекають сильні морози до -15 градусів вночі і снігопади. При цьому, початок і кінець місяця будуть теплими.

В Одесі Грудень буде з плюсовими температурами. В середині місяця вони опустяться до 0 і невеликого мінуса вночі. Сильних опадів чекати не варто.

Нагадаємо, сувора зима атакує Україну, яким областям не пощастить з погодою: "морози до -11, сніг і...".

Як повідомляла Politeka, люта негода йде в Дніпро, синоптики обіцяють сніг і мороз: з'явилися точні дати.

Також Politeka писала, що трасу Київ-Одеса засипало снігом, відео облетіло мережу: "вивели спецтехніку".