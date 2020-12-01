Украинцев ждет снежный декабрь, который удивит непривычно низкими температурами

Обновленный прогноз на первый месяц зимы представили синоптики из Gismeteo. Они предупредили, что в этом месяце украинцев ждут многочисленные осадки, в том числе и сильный снег, а также морозы до -15 градусов.

Сильнее всего погода заморозит украинцев в середине декабря. При этом, самые низкие температуры и снегопады ожидаются в восточных областях. На остальной территории страны будет немного теплее. В западных и южных областях возможны дожди и мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, декабрь в Киеве будет относительно теплым: средняя температура будет держаться в районе 0 градусов. Ночью возможны морозы до -6…-8 градусов. Сильных осадков в столице не ожидается.

Во Львове декабрь начнется с морозов, однако уже 4-5 числа придет потепление до плюсовой температуры, которая продержится до середины месяца. После этого синоптики прогнозируют небольшие морозы и умеренные осадки.

Харьков в середине месяца ждут сильные морозы до -15 градусов ночью и снегопады. При этом, начало и конец месяца будут теплыми.

В Одессе декабрь будет с плюсовыми температурами. В середине месяца они опустятся до 0 и небольшого минуса ночью. Сильных осадков ждать не стоит.

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