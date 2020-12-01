Голова українського МОЗ Максим Степанов прояснив питання про прийняття рішення щодо локдауну

Раніше з'явилася інформація про те, що Кабмін буде приймати рішення про посилення карантину в середу, 2 грудня. Однак міністр охорони здоров'я в ефірі телеканалу "Україна 24" спростував це твердження.

Він уточнив, що у МОЗ є інші постанови, які відомство хоче розглянути завтра.

"Там є постанови про додаткове виділення коштів, зокрема на лабораторні центри. Це така поточна робота. Щодо жорсткого карантину, будь-яких додаткових обмеженнях-завтра ми такий проект рішення навіть не готували", - підкреслив міністр.

Він додав, що у разі введення жорстких обмежень офіційна заява від уряду з'явиться за 7-10 до локдауну.

Степанов також уточнив, чи працюватиме транспорт у разі відходу на локдаун. Так, міністр зазначив, що при жорсткому карантині в громадському транспорті не буде «годин пік», тому обмежувати його роботу не планують.

"З точки зору епідеміології, ми не вважаємо, що це вплине на показники захворюваності - незакриття транспорту", - підкреслив міністр.

Відзначимо, що в останні дні тема локдауна не перестає обговорюватися. Так, з'явилася інформація про можливе введення жорсткого карантину з 23 грудня по 15 січня, а пізніше повідомлялося, що ВП вибере остаточні дати в найближчі дні. Проте офіційного рішення поки не було.

Нагадаємо, лікар назвала період, коли вірус залишить українців у спокої.

Як повідомляла Politeka, локдаун в Україні, в Кабміні зробили важливе уточнення про роботу транспорту: "діятимуть обмеження".

Також Politeka писала, що повний локдаун в Україні з 23 грудня: Степанов зробив термінову заяву.