Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників витівкою під час відпочинку

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"У перший зимовий день згадую тепло прекрасного відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Волочкова позує в прозорому вбранні посеред океану. При цьому знаменитість традиційного позбавила шанувальників що-небудь говорити у себе на сторінці.

Балерина прикрила коментарі після того, як люди почали звинувачувати її в лукавстві через знімки відвертого характеру, які чергувалися з фотографією з храмів.

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На кадрах Анастасія позує світлому бікіні, стоячи в океані. Красуня похвалилася своєю фігурою і розповіла про свій відпочинок з коханцем. Образ Волочкова доповнила стильними окулярами. На другому кадрі балерина показала, як вміє плавати в шпагаті.

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