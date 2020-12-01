Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників витівкою під час відпочинку
Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.
"У перший зимовий день згадую тепло прекрасного відпочинку", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Волочкова позує в прозорому вбранні посеред океану. При цьому знаменитість традиційного позбавила шанувальників що-небудь говорити у себе на сторінці.
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Балерина прикрила коментарі після того, як люди почали звинувачувати її в лукавстві через знімки відвертого характеру, які чергувалися з фотографією з храмів.
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На кадрах Анастасія позує світлому бікіні, стоячи в океані. Красуня похвалилася своєю фігурою і розповіла про свій відпочинок з коханцем. Образ Волочкова доповнила стильними окулярами. На другому кадрі балерина показала, як вміє плавати в шпагаті.
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