Українська співачка Анна Седокова подражнила фанатів, показавшись у спокусливій позі в наряді без штанів

Як розповідає Politeka, знімком красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, Седокова вирішила розповісти шанувальникам про свій "шлях до успіху", повідавши про принизливе ставлення і труднощі.

"Ні, Аню любили. Особливий. Відкриті й добрі. Нескінченно закохані й божевільні. Вони приходили на Концерти, дарували квіти й писали листи, які Аня перечитувала кожен раз, після чергової відмови. Витирала сльози і йшла на студію робити музику, яка колись стане цим найдивовижнішим словом "форматна" або "хітова", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Седокова позує в одному пальто і колготках, демонструючи бездоганні ноги у всій красі.

"Неймовірна", " Ганнуся, це однозначно браво!", "виглядаєте просто чудово", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, 37-річна Анна Седокова блиснула фігурою в купальнику і поміркувала на тему жіночого віку.

Яскрава представниця російського шоу-бізнесу зібрала численну аудиторію в соцмережах, яка активно стежить за її життям і за її відвертими фото і відеопостами.

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