Украинская певица Анна Седокова подразнила фанатов, показавшись в соблазнительной позе в наряде без штанов
Как рассказывает Politeka, снимком красотка поделилась у себя на странице в Instagram.
Так, Седокова решила рассказать поклонникам о своем "пути к успеху", поведав об унизительном отношении и трудностях.
«Нет, Аню любили. Особенные. Открытые и добрые. Бесконечно влюблённые и сумасшедшие. Они приходили на Концерты, дарили цветы и писали письма, которые Аня перечитывала каждый раз, после очередного отказа. Вытирала слёзы и шла на студию делать музыку, которая когда-то станет этим самым удивительным словом «форматная» или «хитовая», - говорится в сообщении.
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Уточним, что на фотографии Седокова позирует в одном пальто и колготках, демонстрируя безупречные ноги во всей красе.
«Невероятная», «Анечка, это однозначно браво!», «выглядите просто великолепно», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, 37-летняя Анна Седокова сверкнула фигурой в купальнике и поразмышляла на тему женского возраста.
Яркая представительница российского шоу-бизнеса собрала многочисленную аудиторию в соцсетях, которая активно следит за ее жизнью и за ее откровенными фото и видеопостами.
Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках
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