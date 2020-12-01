Популярна українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, вразила шанувальників оновленою зовнішністю

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці в Instagram.

"Як вам такий колір волосся? Або брюнеткою краще?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії MARUV позує в темному вбранні й з капелюхом на голові. Через це виконавиця Оля Полякова порівняла її з Аллою Пугачовою.

"Схожа на Пугачову в юності з таким кольором», «як говорить сама Марув: майже як Алла, тільки Анна)», «Алла Борисівна в молодості», «Пугачова в 20 років», «Алла Борисівна увійшла в чат", " чому я бачу Пугачову ????👀 » ,- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, потрапила в скандал через появу на російському телебаченні

"Сьогодні буде якось так», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках MARUV pображена під час зйомок проекту на пропагандистському НТВ. Разом з нею там можна помітити і музичного критика Сергія Сосєдова з українського "Х-фактора".

Користувачі мережі розкритикували співачку за поїздку в Росію і участь в ток-шоу скандального телеканалу.

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