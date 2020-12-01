Популярна українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, вразила шанувальників оновленою зовнішністю
Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці в Instagram.
"Як вам такий колір волосся? Або брюнеткою краще?"- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії MARUV позує в темному вбранні й з капелюхом на голові. Через це виконавиця Оля Полякова порівняла її з Аллою Пугачовою.
14-річна дочка Ольги Фреймут змінилася до невпізнання: "Коли я перестала виглядати, як..."
Чарівна "наречена" Харламова вивалила бюст з декольте, притулившись до інструменту: "Хороша стійка"
Українська красуня з нової ВІА Гри показала себе і дівчаток в халатах і ліфчиках: "Буде гаряче"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
"Схожа на Пугачову в юності з таким кольором», «як говорить сама Марув: майже як Алла, тільки Анна)», «Алла Борисівна в молодості», «Пугачова в 20 років», «Алла Борисівна увійшла в чат", " чому я бачу Пугачову ????👀 » ,- пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, потрапила в скандал через появу на російському телебаченні
"Сьогодні буде якось так», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках MARUV pображена під час зйомок проекту на пропагандистському НТВ. Разом з нею там можна помітити і музичного критика Сергія Сосєдова з українського "Х-фактора".
Користувачі мережі розкритикували співачку за поїздку в Росію і участь в ток-шоу скандального телеканалу.
Нагадавши, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ лучших поз для фотосесії
Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни