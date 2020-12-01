Популярная украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, впечатлила поклонников обновленной внешностью
Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице в Instagram.
«Как вам такой цвет волос? Или брюнеткой лучше?» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии MARUV позирует в темном наряде и со шляпой на голове. Из-за этого исполнительница Оля Полякова сравнила ее с Аллой Пугачевой.
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«Похожа на Пугачеву в юности с таким цветом», «как говорит сама Марув: почти как Алла, только Анна)», «Алла Борисовна в молодости», «Пугачева в 20 лет», «Алла Борисовна вошла в чат», «Почему я вижу Пугачеву ????👀», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, угодила в скандал из-за появления на российском телевиденье
«Сегодня будет как то так», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках MARUV запечатлена во время съемок проекта на пропагандистском НТВ. Вместе с ней там можно заметить и музыкального критика Сергея Соседова из украинского «Х-фактора».
Пользователи сети раскритиковали певицу за поездку в Россию и участие в ток-шоу скандального телеканала.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья