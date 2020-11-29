Украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, угодила в скандал из-за появления на российском телевиденье

Как пишет Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Сегодня будет как то так», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках MARUV запечатлена во время съемок проекта на пропагандистском НТВ. Вместе с ней там можно заметить и музыкального критика Сергея Соседова из украинского «Х-фактора».

«Сидеть за столом с Арбениной, которая говорила, что Киев и вся Украина разрушена - 🙌👏) деньги же, конечно, не пахнут», «я тоже в шоке... И вашим и нашим ...разочарована Марув...», «стыдно!», «срамота», «где бабки там и она, к чему эти разочарования», - пишут пользователи сети.

Как сообщалось до этого, возвращение на телеэкраны популярного в нулевых российского шоу с участием в жюри украинской певицы MARUV вызвало настоящий переполох в сети.

В России на одном из пропагадитских каналов решили воскресить «Ты-суперстар!» под новым названием «Суперстар! Возвращение». Оценивать и выбирать участников будут музыкальный критик Сергей Соседов (был когда-то судьей в украинском "Х-факторе"), композитор и продюсер Виктор Дробыш, а также Анна Корсун, известная как MARUV.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья