Молдавський співак Дан Балан, якому приписують роман Тіною Кароль, вразив появою з темноволосою красунею

Як повідомляє Politeka.net, знімок артист показав на своїй сторінці в Instagram.

Дана Балан з виконавицею Індірою Едільбаєвою (псевдонім - INDI) виступив на популярному шоу "Танці з зірками", яке веде саме Тіна Кароль.

На фот відображено, як Індіра співає свою партію в мікрофон, поки Дан Балан в чорному костюмі з пальто, сорочки і брюк притиснувся ззаду і уткнувся обличчям у волосся.

Відзначимо, думки користувачів розійшлися, хтось в захваті від нового дуету, тоді як інші чекають виступів Балана з Кароль.

"Дан повертайся до нас, ми скучили повернися", "Супер талановиті молодці", " Дан, вітаю! Це просто неймовірно♥️" « " красива пісня, красивий дует, заспівали красиво, браво Дан і інді!", "Дан, а як Тіна?«, «З Кароль краще, "тільки Тіна відчуває ваші пісні"," тато і дочка», «Данчик, все було круто, ти дуже добре розкрив Індіру, дует вдався», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль виявилася копією мами-красуні Дана Балана, схожість вражає.

Як повідомляла Politeka, томна Тіна Кароль в обнімку з Баланом на "Танцях з зірками" викликала справжній ажіотаж

Також Politeka писала, що зниклий майже на місяць Дан Балан ефектно з'явився, шанувальники дочекалися.