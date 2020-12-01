Актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з розведеним коміком Гаріком Харламовим, викликала захват новим фото

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в коротенькій квітчастій сукні з апетитним декольте.

Яна стояла чи то в передпокої, чи то на кухні, оточена великими й шикарними букетами троянд. В руках дівчина окремо тримала яскраво-малинові квіти, притиснувши їх до грудей. Щаслива Кошкіна посміхалася.

"Доброго ранку!💐 Сьогодні, зустрівши ще одну доставку, і виявивши що всі ємності в будинку зайняті, я подумала: квітковий бізнес нині прибутковий, ні?🤔 😂 Ну а якщо чесно, приємно! Спасибі🥰 🤫", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі явно позаздрили, інші ж поапладували Гаріку.

"Ого, скільки там штук цікаво 😇"

"Стільки троянд зрубали нелюди))"

"Ого!!! Круто! Дійсно і добрий і приємний ранок у вас!👍"

"Тільки за що? це все...за які успіхи, може творчість, за красу так там один силікон...."

"Твоя груди притягують квіти"

"Яночка, Доброго ранку! Дивися, не потони там))"

"Ах Гарік, Гарік..."

"Добре що є такі дівчата, які стимулюють квітковий бізнес на розвиток😉

"Ти вагітна?"

"Гарік заморочився)"

"Яка ви мила і класна)) щастить же людям, які можуть вам дарувати квіти)"

Раніше ми повідомляли, Кошкіна показала свою "гордість" у всій красі. В одній з фан-груп були розміщені стоп-кадри з актрисою. На знімках вона позувала в червоному халатику з глибоким декольте. З великого вирізу вистрибували великі принади зірки.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!"

https://www.youtube.com/watch?v=jqdbWCptJmA&ab_channel=POLITEKALIFE