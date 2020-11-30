Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила ідеальним тілом в облягаючому вбранні
Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці зірки в Instagram.
"Ранкова розтяжка і стакан айрану", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Горова позує перед дзеркалом в облягаючому топі й спортивних штанях. Завдяки позі дівчини, в кадр потрапило "все краще і відразу". Однак шанувальників красуня позбавила від можливості що-небудь сказати: фотографія була розміщена в каруселі в Stories.
Хоча багато хто з них захопилися б неймовірною фігурою кумира.
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До цього ми розповідали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова показала фігуру, одягнувшись в тісний купальник.
"Намагаюся наповнювати себе цікавими книгами, красивими мріями й добрими думками. Насолоджуюся природою (ох особливо на слід тижні!!!), смачною їжею. Дбаю про близьких, полюбила себе 🦋 дивіться на життя закоханими очима, яка ж вона прекрасна», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Горова позує в одній білизні, ефектно виставивши на камеру свої «злачні» місця. Її шанувальники не залишилися осторонь від побаченого.
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