Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила идеальным телом в облегающем наряде

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице звезды в Instagram.

«Утренняя растяжка и стакан Айрана», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Горовая позирует перед зеркалом в облегающем топе и спортивных штанах. Благодаря позе девушки, в кадр попало «все лучшее и сразу». Однако поклонников красотка избавила от возможности что-либо сказать: фотография была размещена в карусели в Stories.

Хотя многие из них восхитились бы невероятной фигурой кумира.

До этого мы рассказывали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала фигуру, облачившись в тесный купальник.

«Стараюсь наполнять себя интересными книгами, красивыми мечтами и добрыми мыслями. Наслаждаюсь природой (ох особенно на след неделе!!!), вкусной едой. Забочусь о близких, полюбила себя 🦋 Смотрите на жизнь влюблёнными глазами, какая же она прекрасная», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Горовая позирует в одном белье, эффектно выставив на камеру свои «злачные» места. Ее поклонники не остались в стороне от увиденного.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе