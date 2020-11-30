Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила идеальным телом в облегающем наряде
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице звезды в Instagram.
«Утренняя растяжка и стакан Айрана», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Горовая позирует перед зеркалом в облегающем топе и спортивных штанах. Благодаря позе девушки, в кадр попало «все лучшее и сразу». Однако поклонников красотка избавила от возможности что-либо сказать: фотография была размещена в карусели в Stories.
Хотя многие из них восхитились бы невероятной фигурой кумира.
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До этого мы рассказывали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала фигуру, облачившись в тесный купальник.
«Стараюсь наполнять себя интересными книгами, красивыми мечтами и добрыми мыслями. Наслаждаюсь природой (ох особенно на след неделе!!!), вкусной едой. Забочусь о близких, полюбила себя 🦋 Смотрите на жизнь влюблёнными глазами, какая же она прекрасная», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Горовая позирует в одном белье, эффектно выставив на камеру свои «злачные» места. Ее поклонники не остались в стороне от увиденного.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике
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