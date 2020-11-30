Американська фітнес-модель Лексі Кай вразила розкішною фігурою, примірявши облягаючий наряд

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, на фотографії Лексі Кай позує в леопардовому топі і облягаючих лосинах, демонструючи бездоганну красу.

"Лексі, у тебе посмішка на мільярд",» дуже красиво виглядаєш", "дика жінка", "чертовски гаряча штучка», «вау, це щось неймовірне», «у тебе божественне тіло», "абсолютний ідеал",-пишуть її шанувальники.

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Красуня вразила соковитими формами в крихітному топіку. Знаменитість блиснула спокусливими вигинами, втім, варто відзначити, що вона виглядає чудово завжди.

Цього разу Лексі прилягла на підстилці на підлозі. Красуня одягла білий топік з прозорою сіточкою по декольте.

Великий бюст чи не вистрибував з великого вирізу, тим більше поза була досить пікантною. Модель одягла крихітні сині шортики, натягнувши їх трохи вище стегон.

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