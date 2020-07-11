Известная фитнес-модель Лекси Кай показала свою идеальную фигуру в разных ракурсах
Соответствующие кадры она разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Девушка нарядилась в желтый короткий топ и лосины и продемонстрировала серию упражнений в спортзале.
Надо сказать, что наряд очень удачно подчеркнул все выпуклости фитнес-модели.
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Сначала Лекси Кай устроила небольшую пробежку, потом показала серию упражнений с подпрыгиванием на одной ноге и на другой. Также можно заметить, что она взяла в руки гантели и стала качать область груди, потом залезла на тренажер и приступила к упражнениям, которые делают упругими ягодицы.
Ролик очень понравился всем поклонникам. Всего за час его успели просмотреть свыше 10 тысяч раз.
Ранее мы писали, что известная фитнес-модель Лекси Кай похвасталась впечатляющими формами.
На фото Лекси позирует в белом коротеньком платье, а также больших черных сапогах. Красотка стала в профиль и демонстрировала свою идеальную фигуру и пышные формы, улыбаясь на камеру. Кай оставила волосы распущенными, а в руках держала напиток. На фоне можно увидеть двух жеребцов, которых звезда решила показать своим фанатам.
Напомним, игривая Лекси Кай "забыла", что не носит нижнее белье и распахнула куртку
Также Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай потрясла своими "дыньками" во время занятия
А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай пикантно выгнулась и показала идеал в миниатюрном топе