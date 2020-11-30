Американская фитнес-модель Лекси Кай впечатлила роскошной фигурой, примеряв облегающий наряд

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, на фотографии Лекси Кай позирует в леопардовом топе и облегающих лосинах, демонстрируя безупречную красоту.

«Лекси, у тебя улыбка на миллиард», «очень красиво выглядишь», «дикая женщина», «чертовски горячая штучка», «вау, это что-то невероятное», «у тебя божественное тело», «абсолютный идеал», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай познакомила всех со своим другом.

Красотка впечатлила сочными формами в крохотном топике. Знаменитость блеснула соблазнительными изгибами, впрочем, стоит отметить, что она выглядит великолепно всегда.

В этот раз Лекси прилегла на подстилке на полу. Красотка надела белый топик с прозрачной сеточкой по декольте.

Большой бюст едва ли не выпрыгивал из большого выреза, тем более поза была довольно пикантной. Модель надела крохотные синие шортики, натянув их чуть выше бедер.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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