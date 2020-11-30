Українська фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила неймовірною красою, позбувшись білизни

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Дивишся?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує без білизни, млосно заглядаючи при цьому в кадр. Ефектності знімку додає той факт, що дівчина розпустила волосся.

"Соня! Так не можна", "нереальна», «красоточка", " боже, Сонечка, як на тебе таку не дивитися!", "неймовірна», «красоточка», «ідеальна дівчина», «це прекрасно», "бездоганний вигляд", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк похвалилася красою, примірявши спокусливу сукню

"Ну як вам серія?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує в образі блондинки, примірявши елегантну сукню. Доповнили образ яскравий макіяж і масивне намисто. Не стрималася від такої краси і українська співачка Даша Астаф'єва, яка порівняла образ подруги з культовою Мерилін Монро: «Пу-Пі-ду» - написала вона.

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