У МОЗ не планують продовжувати карантин вихідного дня

Як розповів голова відомства Максим Степанов в ефірі "Україна 24", про попередні результати карантину вихідного дня можна буде судити вже цього тижня, а його остаточні результати будуть видні наступного. Міністр зазначив, що тенденція до зменшення динаміки зараження вже помітна, проте обмеження за фактом почали діяти не відразу після введення, адже в перші вихідні їх мало хто дотримувався.

Однак, зараз міністерство не планує подавати пропозицію про продовження карантину вихідного дня, зазначив Степанов. Він не став уточнювати, з чим пов'язане таке рішення.

Крім того, голова МОЗ прокоментував чутки про введення повного локдауну з 23 грудня по 15 Січня. Степанов підкреслив, що ніякі дати ще не узгоджені.

"У нас є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка. У нас був адаптивний карантин, ми його ввели влітку, і він у нас діяв до 9 листопада. Це зрозуміле рішення, я був одним з авторів, коли в залежності від ситуації в регіонах є певні обмеження. Але з одним "але". Дуже важливо, щоб ці обмеження виконувалися з початку до кінця", - заявив міністр.

Він додав, що врешті-решт цей вид карантину спрацював, проте не був достатньо ефективним.

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