Відома українська телеведуча Алла Мазур, яка поборола онкологічне захворювання, розповіла про те, як у неї на роботі готуються до зимових свят

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Мазур у соцмережі.

Вона зазначила, що в цьому році психологи радять вже зараз наряджати новорічну ялинку.

"Чому так рано? Бо в 2020-му ми особливо втомилися від важких новин. І таке раннє прикрашання будинку допоможе відволіктися і зосередитися на добрих світлих почуттях, кажуть вони. А якщо людина здатна самостійно справитися зі своїми поганими емоціями і покращити собі настрій - вона на півшляху до успіху", - зазначила Мазур.

Вона також розповіла, що, певно, цю теорію успіху добре вивчили на телеканалі, де вона працює, адже на вході в офіс вже стоїть ялинка.

"Я до новорічних дерев маю слабкість особливу - навіть свою фотоколекцію почала збирати, якось покажу)) І вчора після ефіру відвела душу, роздивилась все детально, вивчила нову модну гамму. І, здається, навіть непогано вписалася в неї сама. А як вам ідея раннього прикрашання? Хочеться такого затишку на початку грудня? Не згасне свіжість емоцій до новорічної ночі?) Чи все-таки почекаєте до Святого Миколая: щоб ялинка достояла до Різдва? І що скажете про цей, рожево-бежевий "одяг" нашої красуні?) Чи ваша улюблена новорічна гамма - інша?" - запитала Мазур.

На опублікованих фото Мазур позує біля великої ялинки та посміхається. При цьому в неї дуже коротке волосся, що стало наслідком хімеотерапії.

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